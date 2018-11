Brunette à Lunettes

Salut j'ai lu ton message du 7 Novembre est je pense que c'est moi :) Je passe bel et bien par Beaubien le matin en revenant de l'université avec mon ami. Je portais un gros manteau vert foncé et une tuque verte avec des lignes blanches. Tout les autres caractéristiques me correspondent parfaitement et si je suis bien cette personne ce serai bien qu'on se voit :) Viens me voir la prochaine fois que tu me vois dans le métro, j'adorerai discuter avec toi :)

bien beau bonhomme à Beaubien, 12 novembre 2018