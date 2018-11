lui

Mon retard pourrépondre à ta demande revient à ma réfléxion aux effets si on entreprenderait une relation. Les sentiments pour moi est une chose noble, avec laquelle je ne joue jamais. J'ai pensé à vous pour de vrai, mais j'ai peur des conséquences avec les turbulances que je vis en ces moments. Si j'ai pris le temps c'est pour vous protéger et ne pas vous causer du mal simplement... Je voulais m'assurer de tes sentiments. Mais, t'étais impatient malheureusement et t'as changé de direction. Aie pas cette rancune envers moi, je ne la mérite pas. Merci quand même.

elle, 17 novembre 2018