Belle Pocahontas cotes des neiges

On s’est croisé a la station du bus 161 cotes des neiges a 9h ce vendredi 30 novembre, on a monté tous deux a l’arrière du bus et on s’est séparé a la station plamondon, tu es vraiment belle, vetu d’un manteau noir et d’un pantalon noir, on a échangé qlqs regards mais malheureusement tu es parti direction montmorency et moi cotes vertu et je n’ai pas eu l’occasion de te demander tes cordonnées.

the guy with the blue jacket, 30 novembre 2018