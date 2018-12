Bus 141 o. et 67 nord

Jetais ds le bus 141 quand tu es monté,tu portait un jogging gris,manteau noir et tuque noir,des lunettes,une barbe et moustache,en tout k tu a illumine mes yeux avec ta beauté. On est descendu ala station st.michel et on a pris la 67 nord,jvoulais te parler car jai l'impression de t'avoir vu en quelque part d'autre mais jetais trop genée. Si tu te reconnais,tu sais quoi faire,jespere te revoir a nouveau.

Moi, 4 décembre 2018