La jolie blonde dans la 193

Tu étais montée dans la 193 Jarry direction ouest hier (samedi), il était entre 16h45 et 17h et tu t'étais assise devant moi. Tu portais une tuque gris foncé, un manteau noir The North Face et un sac à dos mauve avec un petit drapeau du Royaume-Uni dessus. Le long du trajet, je ne pouvais pas empêcher de te regarder de temps en temps, car ta beauté est venue me chercher. Tu avais l'air de me regarder aussi quelques fois, mais je n'en suis pas sûr. Pour que tu me replaces, je portais un manteau bleu marine, une tuque noire Barista et j'avais un sac Dollarama. On avait débarqué en même temps au coin des rues Jarry et St-Hubert. Je suis ravi qu'on habite le même quartier. Il ne reste plus qu'à espérer te revoir dans un futur proche. Si tu vois ce message, fais-moi signe!

L'homme à la tuque Barista, 16 décembre 2018