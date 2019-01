Charmant conducteur

C'etait en fin de journee, je suis montee dans votre autobus arrêt en face de L'Oratoire ligne 51. Je suis débarquée à la station Snowdon et vous m'avez fait une remarque qui m'a chavirée. Vous m'avez dit que j'étais Magnifique. Je vous ai remercié sans plus. Après coup, j'aurais aimé vous parler un peu plus, ces choses-la se produisent tellement vite... Alors, si jamais vous faites lecture de ces quelques lignes et bien sachez que j'aimerais beaucoup croiser votre route à nouveau.

Magnifique, 4 janvier 2019