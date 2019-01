Resto sur Blv St Jean à Pointe Claire dimanche 13 Janv 2019

Salut la belle Égyptienne ! J’ai été dejeuner hier dimanche le 13 Janvier vers 11:00 avec mes 2bjeunes enfants et ma meilleures amie. Je ne veux pas dire le nom du resto par respect pour toi vu que je ne veux pas te mettre dans une situation gênante. En français Je t’ai posé une question juste avant de patir afin que tu te reconnaisse dans ce message: salut tu es de quelle Nationalité et là tu m’as dit « je suis Égyptienne ». Si tu te reconnais j’aimerais te dire combien tu es ravissante , jeune et ravissante , tu sembles être Si bonne personne . Fais-moi signe si tu te reconnais. Je portais des Jeans gris, un chandail noir et une tuque noir avec le devant en forme de casquette . Je suis sûr qu’on se parlera bientôt !

AfrikMan, 14 janvier 2019