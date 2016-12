Le chanteur britannique George Michael est mort à l’âge de 53 ans dans sa résidence de l’Oxfordshire en Angleterre, selon BBC News. C’est son agent qui aurait annoncé la triste nouvelle dimanche.

«C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami bien-aimé George est mort paisiblement dans sa maison à Noël», a-t-il annoncé.

La star a débuté sa carrière dans le groupe Wham! dans les années 1980. Ils sont connus pour les chansons ultra populaires Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper et le succès de Noël Last Christmas.

La police a affirmé que le décès n’était pas considéré comme suspect, rapporte BBC News.

Georgios Kyriacos Panayiotou, de son vrai nom, est né dans le nord de Londres et a vendu plus de 100 millions d’albums.