TAORMINE, Italie — Les dirigeants des pays du G7, dont le premier ministre du Canada Justin Trudeau, sont réunis à Taormine, sur la côte est de la Sicile, en Italie.

Les participants se pencheront vendredi et samedi sur des enjeux mondiaux urgents, dont la paix et la sécurité internationales, les changements climatiques et la migration.

Lors de ce sommet, le Canada entend insister sur le libre-échange et sur l’action contre les changements climatiques.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, accompagne le premier ministre Trudeau lors de ce sommet.

L’an prochain, le Canada assumera la présidence du G7.

Le sommet se tiendra à La Malbaie dans Charlevoix.