DALLAS — La mère d’un garçon de huit ans qui a été amené 323 fois aux urgences d’hôpitaux et à des cliniques médicales du Texas depuis sa naissance a été arrêtée et accusée d’avoir infligé des blessures graves à un enfant.

Le quotidien «Fort Worth Star-Telegram» écrivait mercredi que Kaylene Bowen-Wright, âgée de 34 ans, avait été arrêtée le 6 décembre. Le tribunal a imposé mercredi une caution de 150 000 $ pour sa libération de la prison de comté à Dallas, en attendant son procès.

Les services de protection de l’enfance indiquent que le garçon a été vu 323 fois dans des hôpitaux et des cliniques de Dallas et de Houston, et qu’il a subi 13 interventions chirurgicales majeures depuis sa naissance, en 2009, jusqu’en 2016.

Les services sociaux ont retiré à Mme Bowen-Wright la garde de l’enfant le mois dernier, lorsqu’ils ont été alertés par le personnel d’un hôpital de Dallas. Les professionnels de la santé avaient déterminé que l’enfant ne souffrait pas d’un cancer ou des nombreux symptômes décrits par la mère.

Il a été impossible de joindre son avocat pour obtenir des commentaires.