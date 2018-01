PUTRAJAYA, Malaisie — Le gouvernement de la Malaisie a annoncé mercredi qu’il est prêt à verser jusqu’à 70 millions $ US à la firme américaine Ocean Infinity si elle retrouve d’ici trois mois l’épave ou les boîtes noires du vol MH370.

L’avion et les 239 personnes qui se trouvaient à bord se sont volatilisés dans l’océan Indien le 8 mars 2014, lors d’un vol entre Kuala Lumpur et Pékin.

Le ministre malaisien des Transports, Liow Tiong Lai, calcule à 85 pour cent les probabilités de trouver des débris dans la nouvelle zone de 25 000 kilomètres carrés — soit approximativement la taille du Vermont — qui a été ciblée par des experts.

La Malaisie a signé une entente «pas de résultat, pas de paiement» avec la firme texane, un an après que la Malaisie, la Chine et l’Australie eurent officiellement mis fin aux recherches.

Si la mission est couronnée de succès d’ici trois mois, le paiement sera calculé en fonction de la zone qui aura été fouillée: 20 millions $ US pour 5000 kilomètres carrés, 30 millions $ US pour 15 000 kilomètres carrés, 50 millions $ US pour 25 000 kilomètres carrés et 70 millions $ US si les enregistreurs de bord sont trouvés à l’extérieur de la zone.

Le patron d’Ocean Infinity, Oliver Plunkett, a dit que le navire Seabed Constructor est parti d’Afrique du Sud la semaine dernière et qu’il devrait entamer les recherches le 17 janvier. Il est équipé de huit drones sous-marins qui peuvent scruter 1200 kilomètres carrés par jour et fouiller les 25 000 kilomètres carrés en un mois.

M. Plunkett a prévenu que rien ne garantit le succès de l’opération, mais il a dit croire que son entreprise a une bonne chance de trouver l’avion.