PARIS — De nombreuses bagarres ont éclaté en France quand une chaîne de supermarchés a offert un rabais sur les pots de tartinade au chocolat et aux noisettes Nutella.

Des scènes d’hystérie ont été filmées dans plusieurs établissements de la chaîne Intermarché à travers le pays.

La promotion lancée jeudi réduisait de 4,7 euros à 1,41 euro le prix d’un pot de 950 grammes.

Une vidéo mise en ligne sur Twitter montre des consommateurs qui se bousculent et s’insultent pour s’approprier le plus grand nombre de pots possible. Le quotidien Le Parisien rapporte que la police a dû intervenir pour mettre fin à une bagarre dans un Intermarché de la ville d’Ostricourt, dans le nord du pays.

La chaîne Intermarché n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. La firme Ferrero, qui produit le Nutella, s’est distancée de la situation.

La vente devait durer jusqu’à samedi, mais plusieurs supermarchés ont déjà écoulé tous leurs stocks. La promotion s’est déroulée sans incidents fâcheux ailleurs au pays.

