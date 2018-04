PÉKIN, Chine — Un glissement de terrain a fait au moins neuf morts lundi, dans le nord de la Chine.

Plus d’une centaine de secouristes ont été déployés dans la province du Shanxi, selon les dirigeants de la municipalité de Luliang.

Le glissement de terrain s’est produit un peu avant 5 h, heure locale. Les recherches n’ont duré que quelques heures et étaient terminées en début d’après-midi.

On ne dispose pas de plus de détails concernant les causes de la catastrophe ou l’identité des victimes.

La préfecture montagneuse de Luliang a été le théâtre de plusieurs glissements de terrain au fil des ans, dont un qui a fait 19 morts en 2008.