Après les designers de mode qui refusent d’habiller Melania Trump, voici les artistes peintres qui refusent de décorer la maison d’Ivanka Trump, la fille du président-élu Donald Trump.

Si vous suivez Ivanka Trump sur Instagram, vous aurez remarqué qu’elle publie souvent des photos de chez elle et, plus précisément, de ses tableaux. Une belle publicité pour ces artistes, n’est-ce pas? Cependant, puisqu’elle est la fille de Donald Trump et que d’une certaine façon elle représente ses valeurs, plusieurs ne veulent pas être associés à elle, de près ou de loin.

Un artiste américain, Alex Da Corte, lui a d’ailleurs fait savoir sa façon de penser. Sous l’une des photos d’Ivanka Trump, il a commenté ceci: «Dear @Ivankatrump please get my work off of your walls. I am embarrassed to be seen with you». (Chère Ivanka Trump, retire mes toiles de tes murs s’il-te-plaît. Je suis gêné d’être vu en ta présence.)

Depuis que cette attaque personnelle a été médiatisée, d’autres artistes se sont manifestés, d’un côté comme de l’autre. Le collectif Halt Action Group (HAG) a même créé la campagne «Dear Ivanka», afin de lui faire comprendre que ce que son père propose n’est pas acceptable et qu’il refuse d’être associé à lui par association avec elle.

Certains ont appuyé Alex Da Corte et le groupe HAG, alors que d’autres veulent prendre leur place sur les murs d’Ivanka Trump. Certains donneraient tout pour être affichés sur les murs de la «première fille» américaine et lui ont fait savoir.

steven_l_marshall Not that you will see this comment or ever have time to respond to it, but anytime you would like to hang my art on your walls and the artist being proud, you just let me know.

moderngigi Dear @ivankatrump please get my art work on your walls.I would be so honored to be seen with you.