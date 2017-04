Des passionnés de kitesurf ont profité de l’inondation des terres agricoles à Saint-Barthélemy, dans Lanaudière, pour s’en faire un terrain de jeu.

Ils ont décidé de s’exercer dans un sport qu’ils pratiquent généralement sur les plans d’eau traditionnels. Des kitesurfers, dont fait partie Cédrick Jacob de Deschambault, ont pris d’assaut ces champs, le 23 avril dernier, entre Maskinongé et Berthierville. Les planchistes ont profité du passage de conditions idéales, soit du vent et de la belle température pour pratiquer ce sport à proximité de l’autoroute 40 et de la route 138 devant des dizaines de curieux.

Ils ont d’ailleurs attiré l’attention d’une agente de la Sûreté du Québec qui a admiré le spectacle.

Un vidéaste et pilote de drone de l’entreprise JPG.MOV a d’ailleurs capturé le moment en vidéo.