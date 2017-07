Cette fin de semaine, les amateurs de la série culte Doctor Who attendaient avec impatience le dévoilement de la 13e identité du mythique voyageur dans le temps.

À la surprise de plusieurs, la 13e itération du célèbre docteur sera une femme, une première dans la longue histoire de la série de la BBC.

C’est peut-être un petit geste dans le grand portrait des choses, un rôle à la télévision, mais c’est avec les petits gestes qu’on avancent vers de grandes choses.

L’actrice Jodie Whittaker reprendra le rôle lorsque Peter Capaldi terminera sa séquence sous les habits du docteur après l’épisode de Noël cette année.

Whittaker, en vedette dans la série Broadchurch, bousculera un peu les amateurs de la série qui ont l’habitude de voir un nouvel acteur prendre le flambeau après quelques années, mais jamais une femme.

Le tout s’inscrit dans la tentative de la BBC d’être plus diversifiée. Ce changement dans un rôle mythique alimentera certainement les discussions lors des semaines à venir, mais j’oserais dire que c’est un peu tard comme changement, même si c’est difficile d’être contre la bonne intention.

En onde depuis 1963, on ne se trompe pas en disant que Doctor Who est un vieux meuble de la télévision britannique et changer la formule ne peut qu’être bénéfique. C’est juste un peu plate d’attendre 50 ans avant d’avoir une femme au pouvoir, tout comme Wonder Woman est arrivée après 212 films de super-héros masculins.

Ne soyons pas trop amers, c’est quand même une chouette nouvelle.