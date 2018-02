chronique

Cofondateur et coordonnateur général d'Équiterre, Sidney Ribaux préside la Maison du développement durable. Il a contribué aux efforts de coalitions citoyennes pour le financement du transport en commun et de la ratification du protocole de Kyoto par le Canada, en plus d'avoir contribué à développer un programme national d’efficacité énergétique destiné aux personnes à faible revenu.