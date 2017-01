Des vêtements célébrant le 375e anniversaire de Montréal seront produits en édition limitée par Rudsak. La marque, un des noms phares du quartier Chabanel, a été choisie parmi de nombreux candidatures soumises à la Société des célébration du 375e de Montréal, apprend-on par voie de communiqué.

«La personnalité des produits de Rudsak et leur qualité sont un grand ajout à la collection officielle du 375e anniversaire», a affirmé Alain Gignac, directeur général de la Société.

La collection MTL 375 x RUDSAK, qui sera lancée à la fin du mois, comprend une gamme de produits utilitaires – dont des manteaux en duvet et une sélection d’accessoires d’hiver – évoquant l’ADN de la griffe tout en ne négligeant pas de mettre en valeur le logo des célébrations. Le tout sera vendu dans les boutiques Rudsak de la région, en ligne et chez certains détaillants montréalais.

«Rudsak est fière de son héritage et de ses racines montréalaises, donc nous sommes ravis d’avoir cette occasion de célébrer notre ville, a affirmé par communiqué Evik Asatoorian, président et chef créatif de la marque. Le style unique de Montréal est au cœur de la vision créative de Rudsak et l’esprit de la ville anime tout ce que nous faisons. Nous sommes honorés d’être en mesure de partager cet hommage à la ville et à l’histoire de cette dernière, qui nous inspirent depuis plus de 20 ans.»

Une deuxième livraison est prévue au printemps. On peut supposer que cette seconde collection proposera des pièces estivales.