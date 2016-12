Samsung a lancé récemment la Gear S3, l’une des montres connectées les mieux conçues sur le marché. Même si on aime ses améliorations par rapport à la Gear S2, force est toutefois de constater que celles-ci ne seront probablement pas suffisantes pour renverser la tendance et faire de l’appareil un succès, mis à part chez les plus mordus des technophiles.



Design et caractéristiques techniques

La Samsung Gear S3 offre un design rond, intégrant deux boutons sur le côté et une grande roulette autour du cadran. Cette roulette qui avait été introduite avec la Gear S2 est désormais dentelée, ce qui la rend plus facile à utiliser, en plus de donne une meilleure allure à l’appareil.

Visuellement, la montre est plutôt jolie, mais plusieurs personnes pourraient la trouver trop grosse. Les montres traditionnelles étant souvent géantes elles-mêmes, son format ne me dérange toutefois pas vraiment. La Samsung Gear S3 est d’ailleurs l’une des montres connectées qui reproduit le plus fidèlement l’allure d’une montre mécanique. Notons que la montre est offerte en deux modèles, la S3 Classic un peu plus élégante et la S3 Frontier avec une allure similaire, mais qui donne l’impression qu’elle est plus conçue pour l’action (ce qui n’est pas le cas).

La S3 Classic mise à l’essai ici est livrée avec un bracelet de cuir un peu bon marché. Celui-ci manque notamment de souplesse, et n’est pas des plus confortables. La bonne nouvelle est que n’importe quel bracelet 22 mm pourra être utilisé, il devrait donc être facile de personnaliser la montre à son goût.

La Gear S3 est dotée d’une fiche technique tout à fait convenable, avec une résistance à l’eau et à la poussière IP68, un GPS intégré pour ceux qui souhaitent courir, un écran AMOLED clair de 360 par 360 pixels, 4 Go d’espace pour la musique et un processeur assez fluide pour ses besoins.

Ce qu’elle fait de mieux que les autres montres



La Samsung Gear S3 se démarque de la concurrence de différentes façons. Pour une montre connectée complète avec un écran AMOLED, son autonomie est notamment excellente, à 4 jours sur une seule charge. La recharge fonctionne aussi assez bien, avec un petit socle magnétisé pratique.

La rondelle autour du cadran, qui permet de faire défiler les informations dans l’interface, est aussi intuitive et efficace. Il s’agit d’un geste qu’on aime faire, que ce soit pour passer d’un menu à un autre ou pour lire un courriel.

La Gear S3 offre aussi finalement une bonne quantité de cadrans logiciels, surtout en comparaison avec l’Apple Watch.

Ce qu’elle fait de moins bien



Outre sa taille qui n’est pas pour tout le monde et son bracelet qui laisse à désirer, la Gear S3 est aussi incommodée par quelques problèmes, dont certains pourraient être difficiles à surmonter pour Samsung. La Gear S3 – qui fonctionne à l’aide du système d’exploitation Tizen – ne s‘intègre ainsi pas aussi bien à Android que le font les montres Android Wear.

On s’attend par exemple à ce que les directions données par Google Maps nous suivent sur notre poignet, mais ce n’est pas le cas. Il faut en effet installer des applications spécifiques pour la plupart des fonctionnalités. Ces petits détails ne gâchent pas forcément l’expérience, mais ils ne la rendent pas aussi intuitive qu’on aimerait.

La Gear S3 n’est pas la montre avec le plus d’applications tierces non plus. Ceci étant dit, considérant l’utilité de ces applications en général, cette lacune n’est pas vraiment problématique.

Certains regretteront aussi que les modèles de Gear S3 Classic et Gear S3 Frontier offerts au Canada ne soient pas dotés de connectivité LTE, ni de puce NFC.

Bon, mais est-ce suffisant?

La Samsung Gear S3 est une bonne montre connectée, qui dépasse même la concurrence sur plusieurs points. Dans un marché plutôt stagnant, force est toutefois de constater qu’il en aurait fallu peut-être un peu plus pour que Samsung puisse séduire le grand public, et non seulement les mordus de gadgets. Mince consolation : personne ne semble avoir trouvé la recette parfaite pour l’instant, Samsung n’est donc pas la seule compagnie dans ce bateau.

Les Samsung Gear S3 Classic et Gear S3 Frontier sont offertes dès maintenant, pour 469,99$.