Le festival Alcools et Saveurs de Chambly renaîtra de ses cendres sous le nom Festival Caribü. Le nouvel événement sera présenté à la Place Charles-Le Moyne de Longueuil, du 17 au 19 février.

Cet événement sera l’occasion pour les festivaliers de découvrir l’univers de la mixologie et de la distillation, qui connaissent une forte croissance au Québec. Des distilleries, des microbrasseries et des cidreries des quatre coins du Québec ainsi que des camions de cuisine de rue y présenteront leurs meilleurs produits.

«Nous voulons mettre de l’avant autant la mixologie et les cocktails que les spiritueux artisanaux québécois et la bouffe de rue, lance d’abord le directeur général de Concept B Événementiel, Claude Demers. Tout ce qui va être présenté, autant les cidres et les bières, aura une thématique hivernale, en plus d’une version cocktail.»

Fini, donc, le traditionnel « Gin 7up »; des mixologues reconnus créeront sur place des cocktails inédits et originaux à l’aide de produits québécois, dont quelques-uns de la Montérégie.

De 25 à 30 exposants

Même si la programmation n’est pas encore complétée, Claude Demers a dévoilé que la microdistillerie Mariana, les microbrasseurs des Trois Mousquetaires et du Trou du diable ainsi que la cidrerie McKeown seraient sur place.

Peu d’événement de ce genre ont lieu en hiver au Québec, encore moins avec des exposants microdistilleurs.

«Pour cette édition, nous visons entre 25 et 30 exposants, ce qui inclut aussi les bars de mixologie, explique M. Demers. Les microdistilleries, contrairement aux microbrasseries ou aux cidreries, n’ont pas l’habitude d’exposer dans des festivals. Nous nous sommes donc positionnés comme étant selon les règles »un salon d’alcool ». De cette manière, ça permet aux microdistilleurs de présenter leurs produits. C’est une belle ouverture pour eux.»

Cocktail et ambiance musicale

Pendant la dégustation des produits, les festivaliers pourront assister à plusieurs prestations musicales, alors que la Place Charles-Le Moyne sera plongée dans un univers «electro-lounge».

«Il va avoir une scène principale où des DJ’s vont s’alterner pendant la journée, indique Claude Demers. Et nous sommes en pourparlers avec quelques artistes pour mettre en place un grand spectacle le vendredi ou le samedi soir.»

Après le succès du Lumifest, Longueuil souhaitait agrémenter son offre d’activités pour la saison hivernale. La Ville a donc accordé une aide financière de 50 000$ annuellement à l’événement, pour une durée de trois ans. Une aide dont le directeur général de Concept B Événementiel se réjouit.

«Nous visons entre 12 000 et 15 000 festivaliers sur trois jours, lance-t-il. Géographiquement, la Place Charles-Le Moyne cadrait parfaitement avec nos objectifs. Et avec l’Université de Sherbrooke à proximité et les jeunes qui utilisent les transports en commun, ça entrait directement dans notre clientèle cible.»

La programmation et les exposants de la 1re édition du Festival Caribü seront dévoilés un peu plus tard en janvier. Il est toutefois déjà possible de se procurer en prévente des billets de l’événement sur le site web http://www.festivalcaribu.com.