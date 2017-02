Qui dit Super Bowl dit ailes de poulet, tellement que le National Chicken Council, un syndicat des producteurs de poulet aux États-Unis, prévoit que les Américains consommeront 1,25 milliard d’ailes de poulet pendant la grande fête annuelle du football. Ça y est, donc, les ailes de poulet sont sur votre liste d’épicerie pour dimanche. Sauf qu’une question demeure: lesquelles choisir pour un goûter réussi? TC Media Nouvelles a essayé pour vous quatre marques populaires.

Quatre marques bien connues ont été choisies pour la dégustation: les ailes de poulet style Buffalo de St-Hubert, les ailes de poulet croustillantes et épicées de marque Selection, les ailes de poulet Flamingo à saveur miel et ail et les ailes de poulet Buffalo de la Cage aux sports. Les goûteurs devaient évaluer plusieurs critères. Au menu, le goût et la texture, mais également l’originalité et le côté salissant.

La dégustation

Ce sont les ailes St-Hubert qui ont remporté la palme avec une note globale de 8.5/10 et cinq goûteurs sur neuf qui ont affirmé les avoir préférées aux autres. Juteuses, pas trop salissantes et juste bien piquantes, voilà comment elles ont été décrites. Au contraire, les ailes Selection ont peu plu. Trop de panure, pas assez de poulet et peu croustillantes, ont dit nos amateurs de poulet, si bien qu’elles n’ont obtenu qu’une note globale de 3/10.

Les deux autres marques ont été généralement appréciées. Les Flamingo, les seules ailes qui étaient servies avec un petit sachet de sauce, ont obtenu une note de 7/10. Plus douces que les autres, elles présentaient aussi un potentiel de «salissage» plus élevé, en raison de la sauce. Les ailes de la Cage enfin ont obtenu une note de 8/10. Décrites comme d’une couleur appétissante, leur poulet a paru un peu plus sec aux goûteurs, ce qui n’a pas déplu. Trois personnes sur neuf en ont fait leurs préférées.

Quelques données

Au-delà de l’opinion des goûteurs, il importe de prendre en compte quelques données. Ainsi, les ailes de poulet de la Cage aux sports représentent le meilleur rapport qualité/prix puisqu’elles étaient en spécial à 6.99$ la semaine précédant le Super Bowl dans plusieurs supermarchés. Les ailes Selection remportent la palme côté calories avec 240 pour une portion de 100g alors que celles de la Cage sont les plus salées, avec 27% de la valeur quotidienne.

Votre choix est fait, sauf que vous avez bien l’intention d’accompagner vos ailes d’autres plats tout aussi caloriques pour la «grand-messe» sportive?