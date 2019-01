Geneviève O’Gleman n’est pas restée inactive bien longtemps après l’annonce de la fin de son association avec Alexandra Diaz et l’équipe de Cuisine futée, parents pressés. La nutritionniste chouchoute des familles vient de lancer officiellement son nouveau projet, un magazine web d’inspirations gourmande.

Savourer propose une incursion dans l’univers gourmand de Geneviève O’Gleman, que ce soit ses trouvailles, ses souvenirs de voyage et, bien sûr, ses recettes santé et ses astuces pratiques permettant de gagner du temps.

«On manque de temps, on court toujours. J’ai donc eu envie de démontrer qu’avec des recettes simples et quelques astuces pour bien planifier, on peut profiter de nos soirées et de nos fins de semaine», confie-t-elle en entrevue. Du nouveau contenu sera ajouté régulièrement chaque semaine.

On vise le plaisir de manger; c’est la promesse du site. Ce n’est pas pour rien que j’ai nommé mon magazine web Savourer: ça fait partir de mon message de nutritionniste depuis des années. – Geneviève O’Gleman

La plateforme compte même une section boutique, où la nutritionniste a regroupé certains produits écoresponsables qu’elle utilise elle-même dans sa cuisine, comme les essuie-tout réutilisables Kliin, les emballages en cire d’abeille B Factory ou les ustensiles en bois d’Atelier La louve.

«Il y a aussi la section Apprendre où je voulais offrir des trucs pour gaspiller moins au quotidien et réduire notre empreinte écologique, continue-t-elle. C’est une ouverture que je veux apporter pour qu’on élargisse nos horizons non seulement en termes de nutrition, [comme consommer davantage de protéines végétales et moins de viande] mais aussi en termes de choix citoyens. Il n’est pas juste question de ce qu’on mange, mais aussi de comment on le mange.»

Six saisons

L’émission Cuisine futée, parents pressés a été diffusée pendant six saisons à Télé-Québec. L’aventure a aussi permis la publication de quatre livres de recettes et plusieurs magazines.

À ses débuts, Geneviève O’Gleman a aussi été chroniqueuse pour le journal Métro.