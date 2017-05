On me pose souvent ces mêmes questions : «Tu es activiste, artiste, philanthrope et entrepreneure. Tu fais aussi sept festivals entre Montréal, Toronto, New York, Halifax et Port-au-Prince par l’intermédiaire de la Fondation Fabienne Colas… Comment tu fais pour tout faire entrer dans ton agenda? À quoi carbures-tu?» Quand on m’a invitée à proposer un article ici, j’ai pensé partager avec vous mes astuces pour tout faire… et quatre erreurs stupides à éviter.

Passion

«Les gens passionnés peuvent accomplir l’impossible!»

Ne commencez pas sans elle! En affaires, je ne participe qu’à ce qui me passionne. La seule fois où j’ai dérogé à cette règle, j’ai échoué lamentablement. Le problème? Quand les choses ont commencé à être difficiles, je n’avais plus l’énergie ou le désir nécessaire pour continuer à avancer afin de renverser la situation. Quand vous faites quelque chose avec passion, ce n’est plus un travail, c’est du plaisir! Votre désir est tellement fort que vous avez hâte de vous réveiller le matin pour le peaufiner.

Équipe

«Si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez allez loin, allez ensemble.»

Vous ne pouvez pas tout faire seul! J’ai une équipe cool, dévouée et efficace qui travaille à mes côtés. Je crois au pouvoir du NOUS et m’entoure des meilleurs. Cela fait toute une différence d’avoir un conseil d’administration solide et une équipe énergique à la Fondation Fabienne Colas. Ils me gardent allumée et à mon mieux. Mais cela a pris du temps pour bâtir une telle équipe. Même si vous ne faites que commencer, préparez-vous à construire une équipe lentement, mais sûrement.

Priorités

«Établissez adéquatement vos priorités, parce que si vous chassez deux lapins, vous les perdez tous les deux.»

Hélas, vous ne pouvez pas tout faire! Pour être efficace, il faut faire des choix. Pour moi, tout est question de planification, de priorités et de gestion efficace du temps. Avant, je disais oui à toutes les occasions qui se présentaient à moi. Maintenant, je comprends que, quand vous dites oui à quelque chose, vous dites automatiquement non à quelque chose d’autre. Établissez vos priorités et investissez temps, argent, énergie et ressources selon

ces priorités.

Plan

«Le succès n’arrive pas par accident, il se planifie.»

N’improvisez pas votre ascension au sommet! Warren Buffett a dit : «C’est bien d’apprendre de vos erreurs, mais c’est encore mieux d’apprendre des erreurs des autres.» Pour réussir, c’est mieux d’avoir un plan. D’apprendre de ceux qui ont réussi (à l’aide de livres, de cours de formation en ligne, de séminaires, d’ateliers, d’un mentor, etc.). C’est d’ailleurs dans cette optique que nous avons créé l’Académie du Succès Fabienne Colas (FC Success Academy), pour les gens qui se lancent en affaires ou qui souhaitent propulser leur entreprise existante. Dévorez tout ce que vous pouvez et apprenez sans cesse!

fabiennecolas.com