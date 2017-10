Avec seulement 20% de femmes, le secteur des technologies de l’information (TI) reste un domaine réservé aux hommes. Pourquoi une telle disparité dans les effectifs?

Programmer, analyser des données, gérer des réseaux – ces tâches ne semblent pas particulièrement passionner les femmes, puisqu’elles sont peu nombreuses à choisir une carrière dans le domaine des TI. Mais, à bien y regarder, ce n’est peut-être pas qu’un manque d’intérêt: une étude réalisée l’année dernière par TECHNOCompétences relève certains des obstacles que rencontrent les femmes dans les TI.

«Il y a beaucoup de contradictions dans le domaine, explique Julie Houde, gestionnaire, communication et marketing, chez TECHNOCompétences. Par exemple, si la flexibilité des horaires est de mise, on exige tout de même un haut niveau de rendement. Il est donc plus difficile pour les femmes de concilier travail et famille.» On compte d’ailleurs seulement 3% de femmes parmi les hauts dirigeants du secteur.

De plus, les femmes font face à de la réticence, non pas de la part de leurs collègues masculins, mais des clients, constate cette étude. «La clientèle n’a pas l’habitude de faire affaire avec des femmes, alors ces dernières doivent redoubler d’efforts pour se faire accepter comme expertes», déplore Julie Houde.

L’arrivée d’une nouvelle génération risque toutefois de bousculer ce dictat, selon elle. «De nos jours, les hommes aussi recherchent un équilibre travail-famille. Les jeunes hommes et femmes vont apporter de nouvelles pratiques, ils seront des leviers du changement.»

En attendant que les mentalités évoluent, de nombreuses actions de sensibilisation sont menées auprès des entreprises et des étudiants.