La Chine demeure le plus grand consommateur au monde de tabac avec 4124 cigarettes fumées en moyenne par adulte chaque année (11-12 par jour), selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiés en amont de la journée mondiale sans tabac du 31 mai.

Avec 3831 cigarettes fumées en moyenne par adulte et par an, la Biélorussie se place en seconde position du classement des 182 pays, suivie du Liban (3023), de la Macédoine (2732) et de la Russie (2690), selon les dernières données de l’OMS, cartographiées sur le site du journal britannique The Independant.

Enfin en bas du tableau, on retrouve majoritairement des pays africains comme la Guinée qui s’affiche comme le meilleur élève avec seulement 15 cigarettes en moyenne par adulte par an, les îles Solomon (26 cigarettes), Kiribati (28 cigarettes), l’Ouganda (41 cigarettes) et le Rwanda (53 cigarettes).

Les États-Unis se placent en 57e position du classement suivie de la France qui arrive en 61e avec une moyenne de 1023 cigarettes consommées par adulte chaque année. Les moins bons élèves européens sont la Belgique (7e), la République tchèque (11e), l’Autriche (16e) et l’Allemagne (33e).

Parmi les pays qui ont vu significativement baisser leur consommation, le Royaume-Uni (27% de fumeurs en moins depuis 1974) se situe à la 74e position avec 826 cigarettes fumées chaque année.

À l’échelle mondiale, environ 40% d’hommes fument contre 9% de femmes. Cependant, l’évolution exponentielle de la consommation de tabac chez les femmes inquiète. À l’horizon 2030, le tabac pourrait faire 2,5 millions de victimes chez les femmes contre 1,5 million aujourd’hui, selon l’OMS.

Au sein de la population masculine, les Indonésiens sont les plus gros fumeurs (76%), suivis des Jordaniens (70%), des Chinois (47%) et enfin des Russes (59%).

Selon l’OMS, plus de 5 millions de personnes meurent chaque année du tabac (1,5 million de femmes). La plupart de ces femmes (75%) vivent dans des pays à bas revenus. Ce chiffre pourrait atteindre 8 millions avant 2030 (dont 2,5 millions de femmes).

La journée mondiale sans tabac aura lieu mercredi 31 mai.

Pour consulter le classement complet : https://www.indy100.com/article/average-number-of-cigarettes-smoked-per-person-per-year-mapped-7759421