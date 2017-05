Dans le livre Allergique et gourmande, Dominique Seigneur, mère d’une fille qui vit avec plusieurs allergies graves, propose plus de 100 recettes exemptes des principaux allergènes (lait, œufs, arachides, moutarde, noix, poisson et fruits de mer, soya et sésame).

Elle nous propose une recette à utiliser comme base de gâteaux, en pain ou en muffins, sans œufs ni produits laitiers, ni noix.

Méthode

Préchauffer le four à 180°C (350°F). Graisser un moule de 20 cm x 10 cm (8 po x 4 po) et tapisser le fond de papier parchemin, ou déposer des moules en papier dans un moule à 12 muffins.

Dans un grand bol, écraser les bananes à la fourchette. Ajouter l’huile d’olive, le sucre, la compote, la vanille, le bicarbonate de soude et le sel, et bien mélanger à l’aide d’une cuillère en bois. Incorporer la farine en continuant à remuer. Ajouter les brisures de chocolat et bien mélanger.

Déposer le mélange dans le moule préparé et cuire au four de 45 (muffins) à 60 minutes (pain) ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau ou d’un muffin en ressorte propre.

Ingrédients

Donne 1 pain ou 12 muffins

4 bananes très mûres*

80 ml (⅓ tasse) d’huile d’olive

150 g (¾ tasse) de sucre

75 g (¼ tasse) de compote de pommes non sucrée

1 c. à café d’extrait de vanille pur

2 c. à café de bicarbonate de soude

Une pincée de sel

180 g (1 ½ tasse) de farine tout usage non blanchie**

110 g (¾ tasse) de brisures de chocolat

* Si les bananes ont été congelées, bien les égoutter afin de ne pas modifier la quantité de liquide prévue dans la recette.

**Allergique au blé? Remplacez la farine tout usage par un mélange de farine sans blé, au choix.



Allergique et gourmande

Éditions de l’Homme