ATLANTA — Nick Pivetta a dominé Luiz Gohara dans un duel de recrues sur la butte, Mikael Franco a étiré les bras pour ouvrir la marque et les Phillies de Philadelphie ont blanchi les Braves d’Atlanta 2-0, dimanche après-midi, à l’occasion du dernier match de la formation de la Georgie au SunTrust Park cette saison.

Pivetta (7-10) a lancé pendant six manches, au cours desquelles il a accordé cinq coups sûrs, un but sur balles et a retiré quatre frappeurs sur des prises. Le droitier a signé une deuxième victoire d’affilée.

Gohara (1-3) a alloué un point, cinq coups sûrs et deux passes gratuites en sept manches à son quatrième départ depuis qu’il a obtenu une promotion du club-école AAA de Gwinnett.

La claque de Franco — sa 21e cette saison — sur le premier tir de Gohara en cinquième a abouti dans les gradins du champ gauche. Il s’agissait de la 167e longue balle des Phillies cette saison, un sommet depuis leurs 224 en 2009.

Le double d’un point d’Aaron Altherr dans la gauche contre A.J. Minter en huitième manche a porté la marque à 2-0.