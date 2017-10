NEW YORK — Anders Lee a récolté deux buts et une mention d’aide pour mener les Islanders de New York vers une victoire de 5-3 face aux Sharks de San Jose, samedi soir.

John Tavares a inscrit un but en plus d’ajouter deux mentions d’aide, Josh Bailey a enfilé l’aiguille à une reprise et a obtenu une aide et Andrew Ladd a été l’autre buteur des Islanders, qui ont signé un troisième gain en quatre rencontres.

Thomas Greiss a repoussé 28 tirs.

Logan Couture a été l’auteur des trois buts des Sharks, complétant un tour du chapeau alors qu’il restait 1:52 à la troisième période. Aaron Dell a bloqué 18 rondelles.

Le but de Ladd à 3:12 du troisième engagement a brisé l’égalité (2-2). La recrue Mathew Barzal a orchestré le tout en prenant possession du disque derrière le but avant de le remettre à Ladd dans l’enclave. Il s’agissait de son deuxième but cette saison.

Le deuxième but de Lee et son cinquième de la saison a donné un coussin de deux buts alors qu’il restait 8:13 à écouler au cadran.

Tavares a scellÉ l’issue de la rencontre en marquant un but dans un filet désert, avec 55,4 secondes à jouer en fin de rencontre et a permis aux Islanders de maintenir un dossier de 22-4-4 en un peu plus de deux saisons au Barclays Center. Tavares a ainsi récolté des points pour la première fois depuis le 7 octobre dernier face aux Sabres de Buffalo, où il avait inscrit deux buts et une aide.

Les Sharks ont inscrit le premier but de la rencontre en avantage numérique à 6:26 de la deuxième période. Posté dans l’enclave, Couture a redigiré le tir de Brent Burns derrière Greiss.

Lee a cependant répliqué quelques instants plus tard grâce à une passe de Nick Leddy.

Les Islanders sont revenus à la charge 58 secondes plus tard grâce à un revirement créé par Joe Thornton, donnant la chance à Bailey de déjouer Dell du revers de la main.

Toutefois, un effort impressionnant de Jannik Hansen pour battre de vitesse Brock Nelson en zone neutre lui a permis de rapidement remettre le disque à Couture, qui a déjoué Greiss une fois de plus.