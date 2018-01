MONTRÉAL — Le Canadien a perdu un Shaw mais en a récupéré un autre.

Quelques minutes après avoir annoncé qu’il avait réclamé Logan Shaw au ballotage, la direction de l’équipe a fait savoir que l’attaquant Andrew Shaw sera au rancart pour une période indéterminée en raison d’une blessure au bas du corps.

Selon le Canadien, Shaw s’est blessé lors du match de samedi contre les Bruins de Boston. Il avait d’ailleurs fait impasse sur l’entraînement public de l’équipe, dimanche matin, pour se soumettre à des traitements.

Le Canadien a indiqué que l’état de santé de Shaw sera réévalué d’ici sept à 10 jours. Cela signifie que le combatif attaquant ratera au minimum les matchs de ce soir et de vendredi, contre les Islanders de New York et face aux Capitals de Washington, et les rendez-vous contre les Bruins de Boston mercredi et samedi.

Après ce dernier duel contre les Bruins, le Canadien accueillera l’Avalanche du Colorado, le 23 janvier.

Shaw a participé aux 43 matchs du Tricolore, récoltant dix buts et neuf mentions d’aide. Il a écopé 47 minutes de punition et son ratio défensif est de moins-9.

Quant à Logan Shaw, dont le nom avait été soumis au ballottage par les Ducks d’Anaheim, il totalise deux buts et six mentions d’aide en 42 matchs.

Âgé de 25 ans, l’attaquant originaire de la Nouvelle-Écosse affiche un ratio défensif de moins-2 et a récolté quatre minutes de punitions.

Logan Shaw a joué son dernier match le 6 janvier et avait été blanchi à ses dix dernières sorties. Son dernier point remonte au 16 décembre à Washington et son dernier but cinq jours plus tôt, contre les Hurricanes de la Caroline.

Choix de 3e tour, 76e au total, des Panthers de la Floride en 2011, Shaw a participé à 150 matchs dans la LNH, dont 53 avec les Panthers en 2015-2016. Globalement, il a amassé dix buts et 15 mentions d’aide, avec 27 minutes de punition et un ratio défensif de moins-6.

Shaw a passé cinq campagnes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont trois complètes avec les Screaming Eagles du Cap-Breton, à compter de 2008. Il a ensuité joué pendant une saison et demie avec les Remparts de Québec.

Shaw devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Boston, mardi.

Le Canadien ne s’est pas entraîné en prévision de son affrontement en soirée contre les Islanders de New York au Centre Bell. L’entraîneur-chef Claude Julien doit rencontrer les médias à 17h, et il devrait profiter de l’occasion pour donner des nouvelles au sujet de Phillip Danault.

Le centre du Canadien a été blessé à la tête par un tir de Zdeno Chara vers la fin de la deuxième période du match de samedi. Après une nuit à l’hôpital, il est rentré chez lui dimanche.