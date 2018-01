Le jeune espoir québécois de 18 ans, Ballou Jean-Yves Tabla, ne portera pas les couleurs de l’Impact de Montréal la saison prochaine. Il sera transféré dans un club européen.

La direction de l’Impact de Montréal en a fait l’annonce mardi matin, quelques minutes avant le lancement du camp d’entraînement au Stade olympique. Aucun club n’a été mentionné, mais ce transfert, dont le montant reste inconnu, devrait se régler dans «les prochains jours», a expliqué Adam Braz, le directeur technique de l’Impact.

Cette envie de rejoindre l’Europe n’a jamais été cachée par le joueur né en Côte d’Ivoire mais formé au Québec.

L’été passé, alors qu’une offre provenant d’un club européen avait été refusée par le club montréalais, le milieu offensif avait raté deux journées d’entraînement en guise de protestation. Son agent avait par ailleurs mentionné qu’un accord avait été passé entre la direction et le joueur afin de le laisser rejoindre l’Europe. Ballou Tabla, l’un des meilleurs jeunes de la MLS, avait ensuite connu une fin de saison difficile, marquée notamment par des blessures.

«Rien n’avait été fracturé [entre la direction et lui], on savait que Ballou voulait aller en Europe. C’était son objectif et son rêve, a expliqué Adam Braz, qui a évoqué des discussions entre le joueur et le nouvel entraîneur de Montréal. On voulait qu’il reste mais à la fin, je pense que c’est une bonne nouvelle pour tout le monde.»

Formé à l’Académie de l’Impact avant de signer son premier contrat professionnel pour la saison 2017, Ballou Tabla est par ailleurs le premier joueur montréalais, dans l’histoire du club, à être transféré dans un championnat européen.

«Je suis fier pour nous, comme club, d’être capable d’avoir un jeune de l’Académie, qui a travaillé fort, qui rêvait de jouer avec l’équipe première, et d’être transféré vers l’Europe, a souligné Adam Braz. Je suis content pour lui, il le mérite, et ça montre aux jeunes qu’il y a un avenir aussi en Europe.»

Au cours de sa première saison professionnelle, Ballou Jean-Yves Tabla a disputé 21 matchs, dont 11 comme titulaire. Il a marqué deux buts et réalisé deux passes décisives.