PYEONGCHANG, Corée, République de — Un groupe chevronné de patineurs artistiques a contribué à la conquête de la première médaille d’or du Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

L’Ontarienne Gabrielle Daleman a assuré son pays de la première place de la compétition par équipes en patinage artistique, lundi, après avoir terminé troisième du programme libre dames, avant même que ses coéquipiers Tessa Virtue et Scott Moir ne survolent le segment en danse sur glace de l’épreuve.

«Je ne voulais pas laisser tomber mon équipe. J’ai simplement patiné en y mettant tout mon cœur et je me suis laissée imprégner du moment, a affirmé Daleman. Je fais partie d’une équipe incroyable. Non seulement nous sommes forts individuellement et comme équipe, mais aussi en tant que pays. Je suis vraiment heureuse de ce que nous avons accompli.»

La performance de Daleman, qui lui a valu 137,14 points, a ajouté huit points au total du Canada, le portant à 63. Les athlètes olympiques de Russie étaient deuxièmes à 58 et les États-Unis troisièmes à 53. Daleman a procuré l’or puisque ni la Russie ni les États-Unis ne pouvait rejoindre les Canadiens lorsque Virtue et Moir ont sauté sur la patinoire.

Même si le couple pouvait mettre la pédale douce puisque la médaille d’or était assurée, Virtue et Moir ont réalisé une belle performance en s’emparant de la première place de la danse libre avec 118,10 points. Cela a porté la note finale des Canadiens à 73, une avance confortable devant la compétition.

Le triple champion du monde Patrick Chan avait préparé le terrain à cette médaille d’or plus tôt dans la journée en se classant 5e du programme libre messieurs avec une note de 179,75.

Chan, Virtue, Moir et les patineurs en couple Eric Radford et Meagan Duhamel en sont probablement à leurs derniers Jeux olympiques et avaient fait d’une médaille d’or dans l’épreuve par équipe un objectif commun.

Moins d’une heure plus tard, la planchiste canadienne Laurie Blouin a mérité l’argent au slopestyle féminin.

Arborant un oeil au beurre noir après sa chute à l’entraînement vendredi, Blouin a fait fi des vents pour inscrire 76,33 points à sa deuxième descente. La championne du monde en titre a ainsi terminé derrière l’Américaine Jamie Anderson, qui a défendu avec succès son titre olympique avec 83,00 points.

«C’est fou! a reconnu l’athlète de Stoneham. Honnêtement, je ne le réalise pas encore. Je suis fière car j’ai tellement travaillé fort avec mon entraîneur et tout mon entourage.»

L’Albertaine Brooke Voigt s’est classée 21e, tout juste devant la Britanno-Colombienne Spencer O’Brien.

En curling mixte, le Canada s’est approché d’une médaille d’or en vertu d’un gain de 8-4 face à la Norvège en demi-finale du tournoi olympique.

John Morris, d’Ottawa, et Kaitlyn Lawes, de Winnipeg, ont défait Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten pour obtenir une septième victoire en huit confrontations.

Malgré la victoire, le duel a été particulièrement animé et n’a pas été de tout repos pour les Canadiens, qui ont accordé beaucoup de points à leurs adversaires au début de l’affrontement. Après quatre bouts, le Canada menait 3-2, mais Lawes affichait seulement 41 pour cent de taux d’efficacité. Morris présentait quant à lui un rendement de 81 pour cent.

«Évidemment, j’étais un peu frustrée, a admis Lawes. J’ai tenté de ne pas trop me fâcher et de ne pas laisser la situation m’atteindre. Il (Morris) me disait: »Soit patiente. Prépare bien tes coups. Nous avons huit bouts. Nous pouvons nous rendre jusqu’au dernier bout, alors prenons notre temps.’»

En demi-lune, aucune des trois Canadiennes n’est parvenue à accéder à la finale. Mercedes Nicoll, de Whistler, en Colombie-Britannique, a terminé au 18e rang grâce à une note de 50,00. Elizabeth Hosking, de Longueuil, a pris la 19e position en vertu d’une descente de 36,75. Calynn Irwin, de Toronto, s’est quant à elle contentée d’une 23e place (23,25).

À son dernier match préparatoire, l’équipe canadienne de hockey masculin a par ailleurs obtenu une victoire de 4-1 aux dépens de la Suède.