VANCOUVER — Nick Bjugstad a obtenu un but et une aide et les Panthers de la Floride ont surmonté un départ laborieux pour prendre la mesure des Canucks de Vancouver 4-3 mercredi soir.

Les Panthers accusaient un retard de 2-1 à mi-chemin de la première période mais ont répliqué avec trois buts consécutifs, dont les deux derniers en seulement 71 secondes.

Evgenii Dadonov, Jamie McGinn, en avantage numérique, et Alexander Petrovic ont réussi les autres buts des Panthers (25-23-6), qui présentent une fiche de 6-1-0 à leurs sept dernières rencontres.

Dans la défaite, Bo Horvat a participé aux trois buts des Canucks (22-29-6). Il a marqué une fois et ajouté des mentions d’aide sur les filets de Brock Boeser, en avantage numérique, et de Michael Del Zotto.