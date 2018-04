Brooke Henderson n’est plus qu’à trois victoires de devenir la golfeuse canadienne la plus décorée de l’histoire — et elle n’a que 20 ans.

Après avoir signé sa sixième victoire en carrière sur le circuit de la LPGA dimanche au Championnat Lotte d’Hawaii, la joueuse originaire de Smiths Falls, en Ontario, est en voie d’éclipser la marque de huit, partagée par Sandra Post, Mike Weir et George Knudson.

«C’est fabuleux, quand j’y pense, d’être déjà aussi près que ça», a reconnu Henderson de Los Angeles, où elle participera à un tournoi cette semaine. J’adorerais obtenir quelques victoires supplémentaires cette saison, et ensuite on verra.»

Post, qui était âgée de 31 ans lorsqu’il a signé sa sixième victoire, a déclaré qu’Henderson s’était bien adaptée à la vie sur le circuit de la LPGA. Les récents succès d’Henderson n’ont pas surpris la joueuse intronisée au Temple de la renommée du golf canadien.

Henderson dispute sa troisième saison dans les rangs professionnels, mais a indiqué qu’il était de plus en plus difficile de gagner sur le circuit de la LPGA. Aucune golfeuse n’a signé deux victoires jusqu’ici cette saison, contre trois sur le circuit de la PGA.

Même si elle a signé quatre top-10 cette saison, Henderson occupe présentement le 13e rang mondial.

Après le tournoi de cette semaine à Los Angeles, la Canadienne sera en action au cours des deux semaines suivantes à San Francisco et Dallas, avant de prendre une pause d’une semaine afin de rentrer à Smiths Falls et de participer à un événement caritatif à Ottawa.

Henderson a aussi mentionné qu’elle prendra vraisemblablement une semaine de congé avant l’Omnium féminin des États-Unis, le prochain tournoi majeur au calendrier de la LPGA.