VANCOUVER — L’attaquant Elias Pettersson a signé un premier contrat professionnel de trois ans avec les Canucks de Vancouver.

Le Suédois de 19 ans a récemment complété sa première saison avec le Vaxjo HC, dominant la ligue suédoise pour les points en saison régulière (56) et en séries éliminatoires (19).

L’attaquant de six pieds deux a guidé son club au championnat de la Ligue suédoise et il a été nommé la recrue de l’année, le meilleur attaquant, le joueur par excellence en saison régulière et en éliminatoires.

«Elias est un attaquant talentueux avec une excellente vision du jeu et de grandes aptitudes, a précisé le directeur général des Canucks, Jim Benning, dans un communiqué. Comme la plupart des partisans des Canucks, nous avons suivi avec enthousiasme l’incroyable saison qu’il a connue en Suède. C’est actuellement une importante période d’entraînement et de perfectionnement pour lui et nous nous attendons à ce qu’il soit prêt pour tenter d’obtenir un poste au camp d’entraînement.»

Pettersson a totalisé trois points en cinq matchs pour aider la Suède à gagner l’or au championnat du monde de hockey. Il avait également obtenu sept points pour guider la Suède à la conquête de la médaille d’argent au championnat du monde de hockey junior.

Les Canucks ont réclamé Pettersson en première ronde — 5e au total — au repêchage de 2017.