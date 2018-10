WASHINGTON — Auston Matthews a marqué au moins un but dans un sixième match d’affilée en ouverture de campagne, Frederik Andersen a repoussé 25 lancers et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Capitals de Washington 4-2, samedi.

Quelques instants après qu’Andersen eut réalisé plusieurs arrêts difficiles pour préserver l’avance de 3-2 des siens, Matthews a inscrit un but d’assurance avec 1:39 à faire. Il s’agissait pour Matthews d’un 10e but cette saison, un sommet dans la LNH.

Josh Leivo a inscrit le but gagnant tôt en troisième période. Kasperi Kapanen a récolté un but et une aide et Par Lindholm ont également touché la cible pour les Maple Leafs, qui ont inscrit une quatrième victoire d’affilée à l’étranger. Jake Gardiner a récolté deux aides.

Matthews a également récolté quatre aides cette saison et a rejoint Sweeny Schriner (1944-45) en tant que seuls joueurs à avoir inscrit au moins un but et amassé plus d’un point dans chacun des six premiers matchs d’une campagne dans l’histoire des Maple Leafs.

Evgeny Kuznetsov a inscrit un quatrième but cette saison en plus d’obtenir une aide. Chandler Stephenson a été l’autre buteur des Capitals, tandis qu’Alex Ovechkin a récolté deux aides.

Braden Hotlby a effectué 24 arrêts.