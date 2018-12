GLENDALE, Ariz. — Robin Lehner a bloqué 35 tirs, Anthony Beauvillier a marqué son quatrième but en cinq matchs et les Islanders de New York ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 3-1 mardi soir.

Les Islanders, qui comptent trois victoires d’affilée avaient vaincu l’Avalanche du Colorado 4-1 la veille, mais ont montré plus d’énergie après que l’Arizona eut marqué le premier but du match.

Mario Kempe a brisé l’égalité de 0-0 en première période, mais Joshua Ho-Sang a riposté avant que Brock Nelson ne brise l’égalité tôt en deuxième période.

Beauvillier a doublé l’avance des Islanders avec son 11e de la saison, à 8:29 de la période médiane.

Après une série de quatre victoires, les Coyotes ont subi un sixième revers en sept rencontres même si Darcy Kuemper a stoppé 29 rondelles.

Lehner a cédé devant Kempe mais il a empêché les Coyotes de se donner un coussin de deux buts plus tard en première, grâce à un arrêt spectaculaire contre Conor Garland après avoir bloqué le tir initial de Clayton Keller.

Le prochain match des Coyotes aura lieu jeudi soir à domicile face au Canadien.