MONTRÉAL — La Sûreté du Québec (SQ) invite les automobilistes de la Montérégie, du Grand Montréal et de l’Estrie à éviter de quitter leur domicile, alors que la pluie verglaçante aurait causé plus d’une centaine de sorties de route et de collisions lundi après-midi.

Le porte-parole de la SQ, le sergent Ronald McInnis, fait état d’un lendemain de Noël infernal pour les automobilistes. Il indique que les mauvaises conditions routières sont apparues dans la région de Vaudreuil vers midi, pour ensuite se déplacer vers l’est.

«On demande aux gens de demeurer chez eux autant que possible», a-t-il insisté, soulignant que la SQ a dû renforcer ses effectifs pour le quart de travail en soirée.

Pour ceux qui n’ont d’autre choix que de se déplacer, il recommande de déglacer la voiture de sorte à s’assurer une bonne visibilité, de prendre soin d’allumer ses phares et de réduire sa vitesse tout en gardant ses distances.

«Une chose bien, bien importante: si jamais vous êtes impliqués dans une collision sur une autoroute, demeurez dans votre véhicule», a-t-il ajouté.