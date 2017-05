Des enseignants de l’école primaire Montcalm, dans Saint-Michel, défendent un projet pilote d’inclusion d’élèves en difficulté pourtant décrié par leur syndicat.

L’an prochain, les enfants d’une classe pour élèves avec des difficultés graves d’apprentissage (DGA) doivent être inclus dans le cheminement régulier dans le cadre d’un projet pilote. Le 26 avril, l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal a organisé une manifestation pour s’opposer à ce projet qu’elle qualifie de «fermeture» de classe spécialisée. «Que notre syndicat manifeste avec une centaine de personnes devant les bureaux mères de la CSDM, ça nous a scié les deux jambes, juge David Croteau, enseignant en musique à Montcalm, qui soutient le plan d’inclusion. Ça prend des proportions immenses.»

Rencontrées par TC Media, les trois enseignantes de sixième année qui doivent accueillir les 15 élèves de classe DGA dans leurs groupes dénoncent une désinformation de la part du syndicat. «Cette classe ne ferme pas, soutient Julie Corbeil. Le titulaire, qui est une orthopédagogue, au lieu d’avoir les élèves dans sa classe, va venir dans les nôtres pour suivre les élèves.» La CSDM leur a assuré que cette personne restera à temps plein à l’école Montcalm. Les quatre enseignants travailleront ensemble, avec tous les groupes.

Contrairement à ce qu’avance le syndicat, aucune inclusion n’est imposée, affirment les professeurs, qui ajoutent bien connaître les élèves et être convaincus qu’ils sont prêts. «On veut leur offrir des réussites, dit Linda Gosselin. Les élèves DGA le disent eux-mêmes, ils sont étiquetés et se trouvent moins bons que les autres enfants.»

«Depuis deux ans on se demande comment on peut amener nos plus forts à aller plus loin et aider ceux qui ont plus de difficulté. Le co-enseignement à quatre va nous amener beaucoup et l’inclusion [des élèves en difficulté d’apprentissage] va permettre plus d’enseignement par les pairs.» – Karine Jean-Bart, enseignante de sixième année, qui dit songer depuis longtemps à un tel projet.