Aldo Bensadoun, le fondateur des magasins Aldo, a donné 25M$ à l’université McGill par l’entremise de la Fondation de la Famille Bensadoun. Ce don vise à créer l’École Bensadoun de gestion du commerce au détail.

Cette nouvelle école, qui offrira des programmes de premier, deuxième et troisième cycles, devrait ouvrir pour l’automne 2018. Elle visera à former les étudiants face aux défis posés par la mondialisation, par la croissance du commerce en ligne, et par les exigences toujours plus pointues des consommateurs. Le bâtiment de l’école sera situé au coin des rues Sherbrooke et McTavish.

«Nous serons en mesure de fournir à la nouvelle génération de détaillants des solutions innovantes pour accompagner la transformation du secteur, a déclaré M. Bensadoun dans un communiqué. Avec l’évolution du comportement des consommateurs, le succès des détaillants sera largement tributaire de l’intégration de disciplines connectées comme l’analyse des mégadonnées, l’intelligence artificielle et les neurosciences.»

D’après Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne et professeure de finance à la Faculté de gestion Desautels, ce don «fera de McGill le chef de file mondial de la formation et de la recherche en gestion du commerce au détail.»

L’université McGill est l’alma mater de M. Besadoun.