La Cour supérieure a autorisé le recours collectif demandé par le Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ). Celui-ci réclame plus de 1G$ à la Société de transport de Montréal (STM), l’Agence métropolitaine de transport de Montréal (AMT) et la Ville de Montréal.

Après des audiences débutées en avril au Palais de justice de Montréal, le tribunal a décidé d’autoriser «l’exercice d’une action collective afin que ces questions soient décidées dans le cadre d’une seule procédure, et non dans plusieurs instances séparées», peut-on lire dans le jugement rendu le 16 mai.

Selon la Cour supérieure, ces demandes «soulèvent des questions de droit» et «les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées».

La juge Marie-Anne Paquette précise que «toute personne résidant au Québec qui, pour pallier un handicap physique, utilise un fauteuil roulant (motorisé ou non), un déambulateur ou une canne pour personnes non voyantes» et qui «a été empêchée d’utiliser ou entravée dans l’utilisation» dans transports en commun après le 15 avril 2012 peut se joindre à cette action collective.

La requête du RAPLIQ a été déposée au printemps 2015. L’organisme dénonçait le manque d’accessibilité du transport en commun de Montréal pour les personnes à mobilité réduite. À cette période, 11 des 68 stations de métro et 9 des 71 gares de train de banlieue étaient munies d’ascenseur.

«On est considéré, par nos décideurs politiques, comme des citoyens de seconde zone», reprochait la présidente du RAPLIQ, Linda Gauthier, qui évoquait une discrimination à l’encontre des personnes handicapées.

Mme Gauthier doit réagir lundi après-midi à la décision de la Cour supérieure.

Le RAPLIQ réclame 50 000$ de dommages moraux par plaignant et 25 000$ de dommages exemplaires. Si l’organisme, qui estime à 20 000 le nombre de personnes touchées, obtient gain de cause, la STM, l’AMT et la Ville pourraient être contraintes de débourser plus de 1,5G$.

Contactées par Métro, la STM et l’AMT, qui dit avoir «pris acte de la décision», ont refusé de commenter ce dossier judiciaire. La Ville de Montréal est pour l’instant restée silencieuse.

Plus de détails à suivre.