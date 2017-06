Le maire de Montréal, Denis Coderre, était «agacé» et «irrité» lorsqu’il a appris qu’un journaliste détenait la copie d’un constat d’infraction le concernant, avant d’appeler personnellement le chef de la police, a révélé ce lundi matin la directrice du cabinet du maire de Montréal, Catherine Maurice, devant la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques.

Le 17 décembre 2014, Patrick Lagacé, journaliste à La Presse, a envoyé une copie de ce constat daté de 2012 par courriel à Catherine Maurince. Celle-ci, alors attachée de presse du maire depuis quelques jours, est allée dans le bureau de Denis Coderre. Ce dernier aurait confirmé, selon les propos sous serment de Mme Maurice, avoir payé ce constat. Au téléphone, Patrick Lagacé aurait ensuite évoqué un possible «trafic d’influence» afin de «faire disparaître» ce constat.

Après avoir partagé, ce même jour, cette information à Denis Coderre, celui-ci aurait été «de plus en plus agacé». Devant Catherine Maurice, ainsi que son chef de cabinet, Denis Dolbec, et le directeur des communications de la Ville, Louis-Pascal Cyr, M. Coderre a appelé le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Marc Parent. «Il est agacé et en a fait part» au chef de police, a indiqué Mme Maurice.

«C’est la troisième fois tabarnak», aurait déclaré le maire de Montréal sur un ton «agressif», en référence, visiblement, à des informations qui auraient filtré dans les médias.

«On me demande d’être plus tough pour obtenir ce qu’il avance au niveau du trafic d’influence», a ensuite assuré Mme Maurice, qui a indiqué avoir refusé de donner «la preuve de paiement», tant que le journaliste ne transmettait pas au cabinet du maire Coderre la preuve des informations avancées par Patrick Lagacé.

«Ce qui est allégué est quand même quelque chose de grave», a-t-elle déclaré, affirmant de pas avoir «d’opinion» sur l’appel effectué par le maire de Montréal au chef de la police dans un dossier d’ordre personnel. «Je ne vois pas qui d’autre [Denis Coderre] pourrait appeler sans que ça ne se retrouve 30 minutes plus tard» dans les médias, a-t-elle mentionné.

Cette affaire aurait ensuite conduit à la mise sur écoute du téléphone de Patrick Lagacé.

