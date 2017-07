Projet Montréal reproche à Richard Bergeron, membre du comité exécutif de l’administration Coderre, d’avoir fait du porte-à-porte pour distribuer des billets de Formule E (FE) aux résidants touchés par l’organisation de l’événement, qui déroulera à la fin du mois.

Selon l’opposition officielle, qui a été informée par plusieurs citoyens du secteur, Richard Bergeron est allé jeudi soir à la rencontre des résidants de l’arrondissement de Ville-Marie, billets en main, pour leur proposer d’assister à l’événement. Une pratique «incompréhensible» pour Projet Montréal.

«L’administration se rend enfin compte que ce projet [la Formule E] suscite beaucoup de grogne et de frustration, assure le conseiller Alex Norris. Mais là, on tente d’acheter le silence des citoyens en colère en utilisant notamment une partie des fonds publics attribués à cet évènement. C’est hautement questionnable sur le plan éthique.»

La preuve en image. Comment tenter de s'acheter une paix sociale à 3 mois élections. Pitoyable! #polmtl #villemarie #formulee pic.twitter.com/WL9fdeVkdw — Nathalie Castaing (@NathieCastaing) July 20, 2017

Alors que la Ville avait initialement prévu de distribuer deux billets pour les riverains les plus impactés par les multiples travaux et déviations de la circulation, Projet Montréal dénonce la présence de l’élu du district de Saint-Jacques sur le terrain, à quelques mois des élections municipales prévues le 5 novembre. Ce dernier, ancien chef de Projet Montréal, avait quitté les rangs de l’opposition en 2014 avant de rejoindre le parti de Denis Coderre deux ans plus tard.

«Richard Bergeron tente sauver sa carrière politique. Envoyer des billets à ces résidants ne pose aucun problème, mais faire du porte-à-porte et donner, en période pré-électorale, de tels cadeaux pour acheter des votes et la paix, c’est tout à fait inapproprié, reprend Alex Norris, avant de faire référence à l’ancien premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, soupçonné de «distribuer des frigos pour obtenir des voix».

«Offrir des cadeaux contre des votes, c’était censé être une période révolue dans l’histoire du Québec.» – Alex Norris, conseiller de Projet Montréal

«Travail de conseiller»

En réponse, la Ville de Montréal assure que Richard Bergeron a effectué «son travail de conseiller». Ce dernier «a pu rencontrer [jeudi], entre autres, des citoyens allophones qui n’avaient pas toutes les informations sur la course, malgré tous les efforts de communication déployés», indique, par courriel, Noémie Brière-Marquez, attachée de presse auprès du cabinet du maire. Elle précise également que l’élu s’est rendu aux adresses qui n’ont pu récupérer leurs billets au cours des rencontres prévues à cet effet.

Au cours d’une séance d’informations au début du mois de juillet, l’administration avait mentionné qu’environ 60 000 personnes sont attendues sur le site qui accueillera ces deux courses de Formule E les 29 et 30 juillet.

Durant cette même séance, le chiffre de 3000 billets distribués gratuitement avait été avancé. Un chiffre visiblement revu à la hausse, la Ville indiquant désormais la distribution d’environ 4000 billets. «Ces mêmes personnes auront aussi droit à une visite guidée exclusive des paddocks, activité qui aura lieu le vendredi avant la première course», précise l’administration.

Evenko, promoteur de l’événement, est quant à lui resté silencieux sur le nombre de billets vendus. Selon la billetterie en ligne, des billets dans toutes les sections sont encore disponibles.

Des résidants mécontents

Ces dernières semaines, de nombreux résidants et commerçants ont fait part de leur colère. En raison du circuit de Formule E qui empruntera notamment le boulevard René-Levesque et la rue Notre-Dame, la rue Ontario Est va servir de voie de détour. Afin de fluidifier le trafic et pour permettre le passage de véhicules d’urgence, la Ville a ordonné la désinstallation de quatre terrasses situées sur une voie de stationnement.

Pour palier à ce désagrément, l’administration a proposé à ces commerçants de rembourser jusqu’à 2000$ les frais de démontage. Interpelé sur les réseaux sociaux par un citoyen, le maire de Montréal, Denis Coderre, a d’ailleurs affirmé cette semaine, que les «commerçants rencontrés» étaient «satisfaits».

Commerçants rencontrés et satisfaits — DenisCoderre (@DenisCoderre) July 18, 2017

Après ce gazouillis, l’un de ces commerçants situé sur la rue Ontario, la Station Host, a répondu au maire de Montréal, en réfutant l’indication de Denis Coderre. «Jamais nous avons été rencontrés et sommes surtout pas satisfaits de perdre des revenus et engendrer des coûts. Pas beau de mentir Denis Coderre», peut-on lire dans ce message.

Jamais nous avons été rencontré et somme surtout pas satisfait de perdre des revenus et engendrer des couts.Pas beau de mentir @DenisCoderre — Station Host (@StationHost) July 19, 2017

Des résidants se sont également plaints de la suppression temporaire ou de la déviation des trajets, depuis le 18 juillet, de quinze lignes de bus de la Société de transport de Montréal. Une page Facebook, intitulée Formule Euh, a même été créée afin de répertorier les difficultés rencontrées par les citoyens montréalais.