Après 10 ans d’attente, une maison de naissance verra le jour l’an prochain dans le quartier Mercier.

Le quatrième établissement du genre sur l’île de Montréal permettra près de 400 naissances par an à partir de novembre 2018.

«L’est de Montréal vit un boom démographique. Le taux de natalité est de 14% sur l’île, dans l’est c’est le double», a justifié le ministre de la Santé Gaétan Barrette qui a fait l’annonce du projet mardi au CLSC de Mercier-Est, où se trouvera la maison. Les travaux doivent commencer «dans quelques jours».

Des organismes locaux réclament une maison de naissance depuis 2007. «Vous pouvez me demander pourquoi maintenant et pas avant. Mais c’est qu’on a désormais les ressources professionnelles pour le faire», a soutenu le ministre Barrette qui a aussi vanté son projet de loi 10, qui a «fait tombé des silos et facilité l’annonce d’aujourd’hui». Dix sages-femmes travailleront à cet endroit et un budget annuel de 1,65M$ y sera alloué.

M. Barrette a affirmé que c’était le souhait du gouvernement d’ouvrir davantage de maisons de naissance, mais que les ressources professionnelles n’étaient pas au rendez-vous. Questionné à savoir s’il fallait ouvrir un nouveau programme universitaire pour former davantage de sages-femmes, le ministre a dit que cela n’était pas de sa responsabilité, mais que des discussions étaient en cours. Actuellement, seule l’Université du Québec à Trois-Rivières offre la formation.

Plus de détails à venir