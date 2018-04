De très larges trottoirs, une seule voie de circulation et surtout aucun stationnement: voilà à quoi ressemblera la nouvelle rue Sainte-Catherine.

L’administration de la mairesse Valérie Plante a dévoilé jeudi la nouvelle vision pour le réaménagement de l’emblématique rue commerciale, entre les rues de Bleury et Mansfield. Un projet que Mme Plante qualifie de «plus cohérent et plus contemporain».

De leurs 3,2 mètres actuels, les trottoirs seront élargis de 60% pour atteindre 5 mètres du côté nord et 3,8 mètres du côté sud et ce, sans inclure l’espace qui sera réservé aux arbres et au mobilier urbain.

La seule voie de circulation automobile sera très large, soit de 6,2 mètres, pour permettre aux camions de livraison et aux véhicules d’effectuer de courts arrêts, sans bloquer le trafic. Deux autobus de la Société de transport de Montréal (STM) pourraient y passer côte à côte.

Pour éviter que les véhicules circulent à deux de large, des caniveaux ont été placés à 3,2 mètres d’écart pour créer un corridor et inciter les automobilistes à utiliser l’espace central.

Selon les évaluations de la Ville de Montréal, passer de deux voies à une seule aura peu d’impact sur la fluidité de la circulation. À l’heure actuelle, en raison notamment des livraisons commerciales, une voie est pratiquement bloquée en permanence.

L’administration de Valérie Plante ne s’est pas avancée sur la possibilité qu’un design similaire soit utilisé pour le 1,6 km de rue restant à rénover, entre les rues Mansfield et Atwater.

Les travaux d’aqueduc et d’égouts ont déjà commencé sur la rue Sainte-Catherine, mais le chantier du réaménagement sera lancé d’ici la fin de l’année pour se terminer en 2021.

Une somme de 123M$ est prévue au Programme triennal d’immobilisations pour cette première phase de réfection de la rue Sainte-Catherine. Le montant initial de 131M$ a été révisé à la baisse au début de l’année, après que la Ville eut décidé d’abandonner l’idée d’installer des trottoirs chauffants.

L’avenue McGill College deviendra quant à elle une grande place piétonne. Une consultation publique se tiendra l’hiver prochain pour sonder citoyens et commerçants sur la formule à adopter pour ce lieu public. Des travaux importants doivent être réalisés sous cette rue, dans les deux prochaines années, à cause de l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM).

En 2015, l’administration de Denis Coderre avait annoncé qu’il n’y aurait que deux voies de circulation sur Sainte-Catherine, mais elle n’avait pas abandonné complètement les voies de stationnement. Des bandes multi-usages avaient été prévues de part et d’autre de la rue, permettant ainsi d’accueillir du stationnement des terrasses et des piétons, selon les saisons.