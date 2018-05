Pour la quatrième années consécutive, des résidants, des bénévoles, des commerçants ainsi que le programme de réinsertion TAPAJ se sont attelés à la Grande Corvée de la Main dimanche.

Sur le boulevard Saint-Laurent entre les rues Sherbrooke et Laurier, le nettoyage s’est étendu aux trottoirs, aux parcs, aux rues transversales et au mobilier urbain.

Pendant le nettoyage, deux artistes de rue ont embellis des vitrines de locaux vacants et des trottoirs.

Finalement, pour rendre Saint-Laurent encore plus agréable pour les touristes et les passants, un placottoir et des bacs à fleurs ont été de nouveau installés.