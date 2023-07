Verdun, pour un heureux mélange d’urbain et de nature

Verdun est l’un des quartiers les plus en vogue de l’île de Montréal. Entre la piétonnisation de la Promenade Wellington, l’implantation de la plage urbaine et l’ouverture de plusieurs commerces de proximité, de plus en plus de Montréalais décident de s’y installer.

Quartier prisé par les jeunes familles, Verdun peut compter sur ses 15 kilomètres de berges pour charmer les amoureux de la nature. Les espaces verts, la vie urbaine et les pistes cyclables font partie intégrante du décor.

De l’autre côté du fleuve se trouve L’Île-des-Sœurs, petit coin de paradis où la fraîcheur fluviale est reine. Les citoyens peuvent y jouer au golf, se reposer au spa, ou encore embarquer sur leur kayak et partir à l’aventure. Les sentiers qui longent le fleuve sont idéals pour des marches en plein air.

De L’Île-des-Sœurs, le centre-ville de Montréal est accessible en quelques minutes. Il est également possible d’y découvrir le magnifique boisé du Domaine Saint-Paul, désigné comme écosystème forestier exceptionnel par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il s’agit de l’endroit parfait pour observer les oiseaux et se laisser bercer par le calme de la nature.

À Verdun, la mise à l’eau d’embarcations nautiques est également possible à plusieurs endroits, dont à la marina municipale. Les amateurs de sports sont nombreux, particulièrement en raison du grand nombre d’infrastructures sportives accessibles dans le secteur. L’arrondissement compte 36 km de pistes cyclables, 26 terrains de tennis, deux terrains de volleyball de plage et un skatepark. Les pistes cyclables sont aussi nombreuses qu’idylliques.

La piste de danse extérieure de l’îlot John-Gallagher est extrêmement populaire durant la saison estivale. Plusieurs cours et ateliers de salsa, de zumba, et de yoga sont donnés sur place.

Les trois jardins communautaires de l’arrondissement permettent à tous les citoyens qui ont le pouce vert de se lancer dans l’agriculture urbaine.

L’hiver, 11 patinoires extérieures sont accessibles et les berges qui longent le fleuve se métamorphosent en sentiers de ski de fond.

La communauté culturelle est également très riche à Verdun. Le Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun organise plusieurs événements artistiques qui mettent en valeur les créateurs d’ici et d’ailleurs.

On peut trouver deux bibliothèques publiques dans l’arrondissement, l’une à Verdun et l’autre à L’Île-des-Sœurs.

Les férus d’histoire peuvent visiter la Maison Nivard-De Saint-Dizier, un musée et site archéologique qui aborde 6000 ans d’histoire et met en valeur le patrimoine montréalais et verdunois.

Un peu d’histoire

Les rives du fleuve Saint-Laurent sont fréquentées depuis plus de 4500 ans et occupées continuellement depuis au moins 1500 ans par les peuples autochtones de la région de Montréal.

Le nom «Verdun» provient de la côte du même nom, qui appartenait à Jacques Le Ber, un marchand et soldat français, originaire de Rouen et arrivé au Canada en 1657.

En 1874, le Village de la Rivière Saint-Pierre est créé et deviendra quatre ans plus tard Verdun. En 1909, Verdun acquiert le statut de ville et connaît une croissance démographique fulgurante. Elle deviendra dans les années 1930 la troisième ville en nombre d’habitants au Québec.

En 1956, Verdun annexe L’Île-des-Sœurs, qui entame son développement à la fin des années 1960.

La Ville de Verdun est finalement annexée à la Ville de Montréal en 2002 et devient un arrondissement. Selon le dernier recensement, l’arrondissement de Verdun abrite plus de 72 000 habitants sur une superficie de près de 10 km².

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.