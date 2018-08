Des stations de vélo en libre-service BIXI seront installées à Anjou, Lachine, Saint-Léonard, Montréal-Nord et Saint-Laurent, a annoncé mercredi le responsable des transports au sein de l’administration municipale, Eric Alan Caldwell.

«BIXI, ça marche très bien, on a un été record, alors cet argent va permettre d’acheter 1000 nouveaux vélos et d’étendre le service dans cinq nouveaux territoires», a souligné M. Caldwell, juste avant que le comité exécutif octroie un contrat de 4,7M$ avec PBSC Solutions urbaines inc pour l’achat de matériel.

Bonne nouvelle pour les cyclistes, les 1000 vélos seront à sept vitesses, contrairement aux BIXIS traditionnels qui n’en ont que trois.

Selon le document préparé pour les élus, 60 stations seraient ajoutées au réseau, qui en compte actuellement 540. Ce sont donc près de 1500 ancrages à BIXI supplémentaires qui apparaîtront. «La progression de BIXI continue et ça sert bien la mobilité durable», a ajouté M. Caldwell.

En avril, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait annoncé que la zone de desserte serait élargie en 2019, sans préciser les arrondissements concernés.

Le réseau BIXI s’étend environ du boulevard Langelier à l’est jusqu’à la limite de la municipalité de Montréal-Ouest. Si le sud de l’île est bien desservi, seule une dizaine de stations se trouvent au nord de l’autoroute 40, dans le quartier Ahuntsic.

Plus de détails suivront.