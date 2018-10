Les fonctionnaires municipaux de Montréal – communément appelés les cols blancs – se sont entendus mercredi avec la Ville sur les modalités d’une disposition de leur convention collective qui, selon le syndicat, leur garantit des horaires «plus flexibles».

Concrètement, ce système permet aux employés de la Ville de déplacer leurs heures de travail entre 7h30 et 18h. Pour la présidente des cols blancs Francine Boulianne, cela donne plus de possibilités aux citoyens ; au lieu d’avoir des employés uniquement disponibles entre 8h30 et 16h30, ceux-ci peuvent avoir accès aux services plus longtemps, avait-t-elle expliqué à Métro en avril.