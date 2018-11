Une centaine de personnes, parents, amis ou militants antiracisme se sont réunis, dimanche, pour une marche silencieuse, à Notre-Dâme-de-Grâce, afin de rendre hommage à Nicholas Gibbs, jeune Noir de 23 ans tué par la police montréalaise au mois d’aout dernier.

La nuit était tombée quand les marcheurs, partis du parc Trenholme, sont arrivés sur les lieux où Nicholas Gibbs est mort, le 21 aout dernier, au coin du boulevard de Maisonneuve et de l’avenue Monclair. Le quartier était silencieux, illuminé par intermittence par des lampadaires clignotants. Finalement, ce sont des bougies qui sont venues éclairer les visages tristes de la famille de Nicholas Gibbs.

«Je pensais que personne ne s’intéressait à cette situation. Mais je vois de visages, des Noirs, des Blancs, des Autochtones, tous les gens sont ensemble ici. C’est comme ça que le changement commence. C’est comme ça qu’on empêchera que ça arrive encore et encore», a lancé Jeremy Gibbs, le neveu de Nicholas, sur les lieux exacts de la mort de son oncle.

Plus tôt, il était en tête de cortège, avec sa famille, criant, entre peine et fureur, «no justice no peace, fuck the police», repris en cœur par les marcheurs derrière lui.

Si la colère se mêlait à la tristesse, c’est que tous ici étaient convaincus que Nicholas Gibbs est mort pour rien. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait d’abord affirmé que le jeune homme en crise, un couteau dans la main, constituait une menace pour ses agents. Pourtant, une vidéo publiée cette semaine par un témoin de la scène a convaincu ses proches et les militants présents hier que Nicholas était inoffensif.

Sur la vidéo, on le voit, en crise, aller et venir sur le boulevard de Maisonneuve, cerné par la police. Sur les images, impossible de savoir s’il tenait bel et bien un couteau. Pourtant, au bout de quelques minutes, des coups de feu éclatent. Nicholas Gibbs s’effondre, touché par balle à cinq reprises. Sur les cinq tirs, deux balles ont atteint M. Gibbs dans le dos.

La famille de Nicholas Gibbs, jeune père de famille, a déposé mardi une poursuite de plus de 1,1 M$ en dommages moraux et punitifs contre la Ville de Montréal.

Pour Marlihan Lopez, militante de Black Lives Matter, cet événement est symptomatique d’un problème récurrent, mêlant racisme systémique et mauvaise intervention policière sur les personnes souffrant de problème de santé mentale. «Il faut qu’une fois pour toutes, le Québec reconnaisse qu’il y a du racisme systémique. Aussi, quand il s’agit de la police, ils ne devraient jamais être des intervenants de première ligne dans des situations de détresse psychologiques», a dénoncé Marlihan Lopez, militante de Black Lives Matter.

Le Bureau d’enquête indépendante a ouvert une enquête sur la mort de Nicholas Gibbs. Mais pour Dexter Xurukulasuriya, de l’organisme Resistance et pleine conscience, un des organisateurs de la marche, cette enquête ne changera rien. «Je n’ai aucune confiance dans l’enquête. Le mot «indépendant» dans BEI, c’est une blague, et ce n’est pas drôle. C’est la police qui enquête sur la police», a-t-il lâché, froidement.

Les militants ont lancé un appel pour désarmer la police, pour mieux adapter les interventions policières aux minorités non francophones et pour mieux financer les ressources en santé mentale pour la communauté noire. Ils ont aussi appelé la police à mettre fin au profilage racial.