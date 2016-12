MONTRÉAL — 1er — Yves Bonneyfoy, poète français, lauréat du Grand prix de poésie de l’Académie française en 1981 (93 ans).

2 — Michael Cimino, réalisateur américain, Oscar du meilleur réalisateur pour «The Deer Hunter» en 1979 (77 ans)

2 — Roger Dupas, acteur français (84 ans).

2 — Michel Rocard, ancien premier ministre de la France et grand ami du Québec (85 ans).

2 — Jack C. Taylor, fondateur de l’entreprise de location de véhicule Enterprise Location d’Auto (94 ans).

2 — Elie Wiesel, écrivain et lauréat du prix Nobel de la paix (87 ans).

3 — Lou Fontinato, défenseur des Canadiens de Montréal de 1961 à 1963 (84 ans).

3 — Louise Rémy, comédienne québécoise (77 ans).

4 — Romesh Chandra, président du Conseil mondial pour la paix de 1977 à 1990 (97 ans).

4 — Abbas Kiarostami, réalisateur iranien (76 ans).

4 — Didier Savard, auteur de la série bd «Dick Hérisson» (65 ans).

5 — André Montmorency, acteur, metteur en scène et auteur (77 ans).

6 — Nicolau de Figueiredo, claveciniste et chef d’orchestre brésilien (56 ans).

6 — J.-Jacques Samson, chroniqueur (66 ans).

7 — Carl Haas, cofondateur de l’équipe Newman-Haas Racing en compagnie du regretté acteur Paul Newman (86 ans).

8 — Gérard Bourgeois, compositeur français, a notamment écrit «Il suffirait de presque rien» (80 ans).

8 — Jacques Rouffio. réalisateur français (87 ans).

8 — William McNeill, historien américain, spécialiste de l’histoire globale (98 ans).

9 — Geneviève Castrée, bédéiste et musicienne québécoise (35 ans).

10 — André Dion, ornithologue québécois (94 ans).

10 — Alfred G. Knudson, généticien américain, lauréat du prix Albert-Lasker pour la recherche médicale clinique en 1998 (93 ans)

13 — Héctor Babenco, réalisateur brésilien, candidat à l’Oscar du meilleur réalisateur pour «Le Baiser de la femme-araignée» (70 ans).

13 — Robert Fano, pionnier de la théorie de l’information et de l’informatique en temps partagé (98 ans).

13 — Jack Riley, directeur général des Penguins de Pittsburgh de la LNH de 1967 à 1970 et de 1972 à 1974 (97 ans).

14 — George Ramsay Cook, historien canadien, auteur de «Watching Quebec: Selected Essays» et «Canada, Quebec and the Uses of Nationalism» (84 ans).

15 — Qandeel Baloch, starlette et militante féministe pakistanaise (26 ans).

16 — René Caron, comédien québécois (90 ans).

16 — Robert-Ralph Carmichael, concepteur du motif de la pièce canadienne de un dollar (78 ans).

16 — Alan Vega, pionnier de la musique punk (78 ans).

16 — Claude Williamson, pianiste de jazz américain (89 ans).

17 — Manuel Batshaw, travailleur social québécois (101 ans).

19 — Garry Marshall, réalisateur et producteur américain (81 ans).

20 — André Isoir, organiste français, récipiendaire du Grand Prix du disque à huit reprises (81 ans).

21 — Dennis Green, entraîneur des Vikings du Minnesoata de 1992 à 2001 et des Cardinals de l’Arizona de 2004 à 2006 (67 ans).

21 — Lewis Steinberg, bassiste du groupe Booker T. and the M.G.’s de 1962 à 1965 (82 ans).

22 — Renata Hornstein, philanthope montréalaise (88 ans).

24 — Marni Nixon, chanteuse dont la voix a doublé celles des actrices principales dans des films cultes tels que «West Side Story» (86 ans).

29 — Lucille Dumont, chanteuse et animatrice québécoise (97 ans).

31 — Sylvie Roy, députée d’Arthabaska à l’Assemblée nationale (51 ans).